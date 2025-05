بحضور تركي آل الشيخ.. محمد رمضان يحتفل مع الجمهور في إحدى نزالات الملاكمة بالرياض

كتب - معتز عباس:

شارك النجم محمد رمضان متابعيها وجمهوره، صورًا وفيديوهات جمعته بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومحبيه في نزال Fatal Fury: City of the Wolves - Canelo vs Scull التاريخي بالرياض.

ونشر رمضان فيديوهات مع تركي آل الشيخ، وآخرى وهو يرقص مع جمهوره في الرياض، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "اللي جاي زلزال.. الوقت الكبير هو مجرد البداية".

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mr1)

وتوج الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز، بلقب بطل العالم بلا منازع في الوزن المتوسط الفائق، بعد أن تغلب على خصمه الكوبي وليام سكول بقرار إجماع الحكام، في النزال الذي أمس السبت، ضمن فعاليات موسم الرياض.



اقرأ أيضا..

شقيقة إيناس النجار تكشف تفاصيل مؤثرة بعد رحيلها: "نار في قلبي ومش هنرتاح غير لما نجيب حقك"

"إنسان عظيم بأعماله وأدبه".. محمود البزاوي يستعيد ذكرياته مع الراحل سليمان عيد