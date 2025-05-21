بشرى عن سمير صبري: "هتفضل في قلبي"

كتبت - نوران أسامة:

أحيت الفنانة بشرى ذكرى رحيل الفنان الكبير سمير صبري، والتي وافقت يوم الثلاثاء 20 مايو.

ونشرت بشرى صورة أرشيفية تجمعها بالفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت عليها قائلة: "هتفضل في قلبي، هتفضل دايمًا معانا.. ما بتتنسيش يا أبو سمرة السكرة".

يُذكر أن الفنان سمير صبري رحل عن عالمنا في مايو عام 2022، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا كبيرًا في مجالات التمثيل والإذاعة والتقديم التليفزيوني.

يُذكر أن آخر أعمال بشرى الدرامية كانت في موسم رمضان 2025، حيث شاركت في مسلسلي "سيد الناس".

مسلسل سيد الناس إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، ملك أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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