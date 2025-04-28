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بالفيديو.. تركي آل الشيخ يروج لمباراة ملاكمة من العيار الثقيل في نيويورك

07:56 م الإثنين 28 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    وصول الملاك ريان جارسيا الولايات المتحدة
  • عرض 6 صورة
    وصول الملاك ريان جارسيا الولايات المتحدة
  • عرض 6 صورة
    وصول الملاك ريان جارسيا الولايات المتحدة
  • عرض 6 صورة
    وصول الملاك ريان جارسيا الولايات المتحدة
  • عرض 6 صورة
    وصول الملاك ريان جارسيا الولايات المتحدة
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كتب - معتز عباس:

أعاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج للمباراة المرتقبة التي ستجمع الملاكم ريان جارسيا ضد الملاكم كانيلو ألفاريز.

ونشر تركي آل الشيخ "تغريدة" من حساب "The Ring" على موقع "إكس"، للحظة وصول الملاك ريان جارسيا الولايات المتحدة.

وشارك تركي متابعيه على موقع "إكس" مقطع فيديو ترويجي للمبارزة المقبلة، وكتب: "استولى فريق فيوري على ميدان التايمز وحوله إلى ساحة معركة، المعركة مشتعلة بين جارسيا وكايل هاني على شاشات التايمز حتى تدخل تيري وروك لإيقافه وبدء القتال الحقيقي".

وأضاف: "لا تفوتوا المعركة في ميدان تايمز سكوير، نيويورك يوم 2 مايو المقبل، الغضب القاتل: مدينة الذئاب".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ أعلن عن توقيع اتفاقيات رياضية عالمية.

وكشف "تركي" عن توقيع مجلة "ذا رينج" العالمية شراكة الوزن الثقيل مع دازن، كذلك توقيع شراكة الوزن الثقيل مع الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي 'سكاي'، بالإضافة إلى توقيع شراكة الوزن الثقيل مع موسم جدة.

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المستشار تركي آل الشيخ مباراة ملاكمة من العيار الثقيل في نيويورك تركي آل الشيخ يروج لمباراة ملاكمة الملاكم ريان جارسيا الملاكم كانيلو ألفاريز
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