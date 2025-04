بالفيديو.. تركي آل الشيخ يروج لمباراة ملاكمة من العيار الثقيل في نيويورك

كتب - معتز عباس:

أعاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج للمباراة المرتقبة التي ستجمع الملاكم ريان جارسيا ضد الملاكم كانيلو ألفاريز.

ونشر تركي آل الشيخ "تغريدة" من حساب "The Ring" على موقع "إكس"، للحظة وصول الملاك ريان جارسيا الولايات المتحدة.

Ryan Garcia has officially landed in the Big Apple 🍎 Buy the PPV NOW for The Ring's @FATALFURY_PR : City of the Wolves card LIVE on DAZN on May 2nd in Times Square. pic.twitter.com/6TdmgsKIqU

وشارك تركي متابعيه على موقع "إكس" مقطع فيديو ترويجي للمبارزة المقبلة، وكتب: "استولى فريق فيوري على ميدان التايمز وحوله إلى ساحة معركة، المعركة مشتعلة بين جارسيا وكايل هاني على شاشات التايمز حتى تدخل تيري وروك لإيقافه وبدء القتال الحقيقي".

وأضاف: "لا تفوتوا المعركة في ميدان تايمز سكوير، نيويورك يوم 2 مايو المقبل، الغضب القاتل: مدينة الذئاب".

The Fury took over Times Square and turned it into a battleground 🥊🗽

Smack talk between Garcia and Haney lit up the screens, until Terry and Rock stepped in to shut it down and start the real fight 🎮🔥



Don't miss the fight ⚡️



📍 Times Square, NYC

🗓️ May 2, 2025



Buy the… pic.twitter.com/VBzSgHBiFo