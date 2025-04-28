ريهام عبد الغفور: وسائل التواصل الاجتماعي مؤذية وعانيت من سوء اختياراتي في السينما -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن تأثرها السلبي بوسائل التواصل الاجتماعي؛ قائلة"إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبح لها تأثير مؤذٍ، وقد أثرت بالفعل في حالتي النفسية خلال الفترة الأخيرة.”

جاء ذلك خلال ندوة "ماستر كلاس" التي أقيمت لها، اليوم الإثنين؛ في المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية؛ على هامش مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته الحادية عشرة، وأدار الندوة الفنان خالد كمال.

سوء اختيارات في السينما

وعن مشوارها السينمائي، أكدت ريهام أنها واجهت فترة من سوء الاختيارات، ما انعكس سلباً على مسيرتها، مضيفة: “لمدة طويلة كانت اختياراتي في السينما غير موفقة، وهو ما أثّر عليّ، وسأسعى لمعالجة ذلك في أعمالي القادمة.”

تغير شخصيتها بفضل سلوى محمد علي

كما تحدثت عن علاقتها القوية بالفنانة سلوى محمد علي، قائلة:“كنت شخصية سطحية إلى حد كبير، وتغيرت كثيراً بعد تعرفي على الفنانة سلوى محمد علي، التي أثرت في شخصيتي وحياتي بشكل إيجابي.”

ضغوط لقب “أبناء العاملين”

وتطرقت ريهام إلى الضغوط التي واجهتها بسبب كونها ابنة الفنان أشرف عبد الغفور، قائلة:“مصطلح أبناء العاملين كان يضعني تحت ضغط كبير، وشعرت في أول عشر سنوات من مسيرتي بالرغبة في ترك المجال الفني، لكنني تحديت نفسي من أجل اسم والدي ومن أجل إثبات ذاتي.”

كيمياء خاصة مع إياد نصار

وعن تعاونها مع الفنان إياد نصار، أكدت ريهام وجود “كيمياء” وتفاهم كبير بينهما في الأعمال المشتركة، مشيرة إلى مسلسلي وش وضهر وظلم المصطبة كنماذج لهذا الانسجام الفني.

التعامل مع التحديات واللجوء إلى مدرب تمثيل

وأعربت الفنانة ريهام عبد الغفور عن سعادتها بتواجدها في المهرجان ومشاركتها في أول ماستر كلاس لها، مشيرة إلى أن أكبر التحديات التي تواجه الممثل هي التعامل مع ظروف التصوير المتغيرة، والحفاظ على طاقته وأعصابه الهادئة.

وكشفت ريهام عن استعانتها بمدرب التمثيل رامي الجندي في آخر أعمالها الفنية، موضحة أن الأدوار كانت تستنزف منها طاقة ومجهوداً كبيرين، مما كان يؤثر على حالتها العصبية. وأوضحت أن التدريب مع رامي الجندي ساعدها على التركيز أكثر والتحكم في الخوف والقلق أثناء أداء شخصياتها.

يسري نصر الله واستعادة البدايات

وخلال حديثها، وجهت ريهام عبد الغفور تحية خاصة للمخرج الكبير يسري نصر الله، معربة عن فخرها بتواجده في الماستر كلاس ومشاركته لهذا الحدث.

وعن بداياتها في عالم التمثيل، قالت ريهام إنها بدأت مسيرتها الفنية منذ الطفولة، مشددة على أن العمل الفني يحتاج إلى “توليفة متكاملة” من العوامل لتحقيق النجاح.

كواليس مسلسل “ظلم المصطبة”

وفي حديثها عن مسلسل ظلم المصطبة، أوضحت ريهام أن التحضير للعمل استمر لفترة طويلة، رغم تغيير ثلاثة مخرجين خلال مرحلة الإنتاج، إلا أن ذلك لم يؤثر على أجواء التصوير بفضل وعي واحترام كل فريق العمل لمهامه.

واختتمت ريهام عبد الغفور حديثها بالتأكيد على حرصها الدائم على تقديم أدوار متنوعة ومختلفة، وهو ما جعل الجمهور ينجذب إليها بشكل أكبر، خاصة بعد أن قضت عشر سنوات تقدم أدواراً متشابهة.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري شركة باشون للإنتاج الفني.