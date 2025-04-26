مي عمر أنيقة وسيرين عبدالنور جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نوال الزغبي

ظهرت الفنانة نوال الزغبي بإطلالة أنيقة مرتدية خلالها فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جمعة مباركة".

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها بفستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلاله إعجاب متابعيها.

هدى الفتي

نشرت الفنانة هدى المفتي، صورة لها من أحدث ظهور ، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هلا بالجمعة وبسيناء".

ريهام عبدالغفور

الفنانة ريهام عبدالغفور، نشرت صورة لها من أحدث ظهور، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

أحلام

شاركت الفنانة أحلام، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها من أحدث ظهور.

سيرين عبدالنور

ظهرت الفنانة سيرين عبدالنور، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة لها خلال تجولها بأحد الشوارع، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "المشي عبر التاريخ والجمال".

أمينة خليل

ظهرت الفنانة أمينة خليل، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك من أحدث ظهور لها.

حنان مطاوع

الفنانة حنان مطاوع، نشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحلى صباح بعدسة الآنسة الملبسة أماليا بنتي".