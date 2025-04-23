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خسارة وزن شديدة.. أول ظهور للفنان بسام رجب بعد غياب

11:38 م الأربعاء 23 أبريل 2025
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  • عرض 2 صورة
    بسام رجب
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خطف الفنان بسام رجب الأنظار بمجرد ظهوره في العرض الخاص لمسلسل برستيج، اليوم الأربعاء.

وشهد الاحتفال بالعرض الخاص الظهور الأول للفنان بسام رجب الذي يشارك في مسلسل برستيج بعد غياب طويل برفقة ابنته فريدة.

ولفت الأنظار إليه بعد خسارة الكثير من الوزن مما جعله يظهر بشكل مختلف عن الذي اعتاد عليه الجمهور.

ويشارك في بطولة برستيج عدد كبير من الأبطال من بينهم محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، مغني الراب زياد ظاظا.

الفنان بسام رجب بسام رجب بعد خسارة الوزن لعرض الخاص لمسلسل برستيج بسام رجب بمسلسل برستيج ظهور بسام رجب بعد غياب
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