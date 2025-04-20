محمد سامي: كل سنة وأهالينا المسيحيين بخير وربنا يديم علينا نعمة مصر وحبنا لبعض

كتبت- نوران أسامة:

حرص المخرج محمد سامي على تهنئة أقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، ووجه رسالة مؤثرة لأساتذته في المراحل التعليمية التي مر بها، وذلك عبر منشور له على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

وكتب سامي: "مستر ألبرت درسلي (رياضيات)، ومدام وجيدة درست لي (فرنسي)، ومستر ألفونس درس لي (كيمياء)، وميسز مها شنودة درست لي (إنجليزي ورياضيات)، وميسز أليصابات كانت مشرفة الدور، كنت بغلبها عشان تدخلني الفصل، وغيرهم كتير، أساتذة مسيحيين علموني وأصحاب فضل عليا، وبحكم الدنيا والشغل والعمر، مش عارف حاجة عن معظمهم، بس لسه كلهم مأثرين فيا".

وتابع: "وحبيت أقولهم عيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم وعلى كل اخواتنا المسيحيين، أجمل حاجة في مصر أنه عمرنا ما حسينا إننا مختلفين رغم عندنا أديان مختلفة، عندنا قلوب حلوة ونظيفة مخليانا كلنا مصريين بنحب بعض وبنخاف على بعض وعلى بلدنا، بيوتنا مفتوحة لبعض، مسلمين ومسيحيين، في الأزمات كلنا واحد، وفي الأفراح كلنا واحد، ربنا يديم علينا نعمة مصر ونعمة حبنا لبعض، كل سنة وأهالينا المسيحيين بخير".

وكان سامي قدم في الموسم الرمضاني هذا العام مسلسل "إش إش" للفنانة مي عمر، ومسلسل "سيد الناس" للنجم عمرو سعد.

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