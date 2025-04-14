محمد السعدي: أرفض مقولة "الناس عاوزة كده" والصدق طريق نجاح "لام شمسية"

كتبت- منال الجيوشي

علق المنتج محمد السعدي، على نجاح مسلسل لام شمسية، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي.

وقال محمد السعدي، في لقاء عبر برنامج ET بالعربي، إن الأعمال التي بها صدق دائما ما تنجح، مشيرا إلى أهمية تقديم أعمال هادفة وصادقة وعملها بشكل متقن حتى يصدقها الناس، رافضا الجملة التي يرددها البعض "الناس عاوزة كده".

وأضاف محمد السعدي: "الناس عندها البوصلة وبتعرف تفرز وبتعرف تختار من الأعمال الفنية.. وإحنا لازم يكون عندنا المسئولية دي ولما ندخل عمل فني بيوت الناس نعرف بنقدملهم إيه".

وكانت وزيرة التضامن قامت بتكريم المخرج كريم الشناوي ومحمد سري مدير مشروعات شركة ميديا هب ،سارة عزيز المسؤلة عن المحتوى العلمي النفسي والفنانة يارا جبران والفنانة ثراء جبيل والفنان كمال أبو راية والفنانة يسرا اللوزى والفنان أحمد السعدني والفنانة أمينة خليل والكاتبة مريم نعوم ورشة وباهر رشيد، المونتاج وغدير خالد وأحمد المنتج الفني، والطفل علي البيلي.

كما تقدمت بالشكر للأستاذ محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إبداع عمل المسلسل وفريق العمل.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن لتكريم أبطال وفريق عمل مسلسل لام شمسية، بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي والمهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة ، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومحمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيسة لجنة تطوير المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفريق عمل مسلسل لام شمسية والمخرج كريم الشناوي، والمؤلفة مريم نعوم، وأمينة خليل، وأحمد السعدنى، وكمال أبو رية، ويسرا اللوزى، وثراء جبيل، ويارا جبران و سارة عزيز وعلي البيلي ودكتور نبيل القط والطفل علي البيلي.