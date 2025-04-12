إلهام شاهين تنشر صورا مع أحمد حلمي بشوارع لوس أنجلوس

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور لها مع النجم أحمد حلمي بشوارع لوس أنجلوس، على هامش حضورهما فعاليات مهرجان هوليوود السينمائي بدورته الرابعة.

ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جولة في شوارع لوس أنجلوس".

وشهد حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، تكريم أحمد حلمي، بجائزة الإنجاز للسوبر ستار، وسط حفاوة كبيرة من الحاضرين.

ووجه "حلمي" خلال حفل التكريم كلمة للحضور، وأعرب فيها عن سعادته وجزيل شكره لإدارة المهرجان على استقبالهم الحافل وفخره الكبير بهم نتيجة لإظهار اسم مصر بصورة مشرفة في الخارج، كما وجه الشكر أيضا للنجمة إلهام شاهين، وعلق قائلا: "والله مصر دي تشرف أي حد في الدنيا، والمصريين جامدين طول عمرهم في أي مكان".

وعلق على تكريمه قائلا: "لو اتكلمت عن التكريم فهو أحلى تكريم والله إن الواحد اتكرم في بلد بعيد كده عن عمله"، واختتم حديثه متمنيا التوفيق والنجاح للمهرجان، حيث قال: "أتمنى التوفيق للمهرجان ويوصل ويعدي الدورة الـ 100، أنا فخور بكل مجهود هنا.. فخور إن أنا مصري بتكرم في أمريكا".

يذكر أن، فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، من المقرر أن تستمر حتى يوم 13 أبريل الجاري، وذلك ضمن الاحتفال بشهر التراث العربي، الذي يهدف إلى خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام العرب ولتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها.