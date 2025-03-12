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كارولين عزمي بفستان أسود ساحر.. وأحمد العوضي يعلق

11:55 م الأربعاء 12 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    كارولين عزمي
  • عرض 5 صورة
    كارولين عزمي
  • عرض 5 صورة
    كارولين عزمي
  • عرض 5 صورة
    كارولين عزمي
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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة كارولين عزمي متابعيها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت كارولين بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا أسود.

ومازحها الفنان أحمد العوضي قائلًا: "برضو مفيش ريكو"، بينما كتب الفنان عصام السقا: "منك لله يا فهد"، وعلّقت بتول الحداد: "قمر".

وتخوض كارولين عزمي دراما رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل" .

مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، وياسمين رئيس، كارولين عزمي، وسارة سلامة ونسرين أمين وأحمد عبد العزيز وصفاء الطوخي وعصام السقا، وغادة طلعت، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

كارولين عزمي كارولين عزمي على انستجرام كارولين عزمي بفستان أسود
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