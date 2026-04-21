ساهم النجم عمرو سعد في إنهاء معاناة أكثر من 50 غارما وغارمة، ضمن مبادرة إنسانية أطلقها خلال شهر رمضان المبارك، بهدف دعم الأسر وإعادة لم شملها من جديد.

وكتب عمرو سعد عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "الحمد لله وشكرًا لكم.. وربنا يقدر الجميع على فك الكرب".

وخلال شهر رمضان 2026، شارك الفنان بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير في فك كرب 53 حالة من الغارمين والغارمات، وعادوا إلى منازلهم وسط فرحة كبيرة من أسرهم.

مشاركة عمرو سعد في دراما رمضان 2026

وعلى جانب آخر، حقق عمرو سعد نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسله "إفراج" الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلًا واسعًا من الجمهور.

