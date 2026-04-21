إعلان

عمرو سعد يفك كرب 53 غارمًا وغارمة ضمن مبادرة إنسانية

كتب : سهيلة أسامة

10:27 م 21/04/2026

عمرو سعد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ساهم النجم عمرو سعد في إنهاء معاناة أكثر من 50 غارما وغارمة، ضمن مبادرة إنسانية أطلقها خلال شهر رمضان المبارك، بهدف دعم الأسر وإعادة لم شملها من جديد.

وكتب عمرو سعد عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "الحمد لله وشكرًا لكم.. وربنا يقدر الجميع على فك الكرب".

وخلال شهر رمضان 2026، شارك الفنان بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير في فك كرب 53 حالة من الغارمين والغارمات، وعادوا إلى منازلهم وسط فرحة كبيرة من أسرهم.

مشاركة عمرو سعد في دراما رمضان 2026
وعلى جانب آخر، حقق عمرو سعد نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسله "إفراج" الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلًا واسعًا من الجمهور.

أحدث الموضوعات

زووم

اقتصاد

زووم

شئون عربية و دولية

نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

