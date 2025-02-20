تفاصيل حفلات كايروكي ورامي صبري غدا

مسلسلات غير مصرية.. استحداث مسابقات جديدة في الموسم التاسع من كأس إنرجي

كتب- مصطفى حمزة:

تقام مساء غد الجمعة الموافق 21 فبراير، 3 حفلات موسيقية متنوعة، أبرزها حفلين لفريق كايروكي، والثالثة للمطرب رامي صبري.

وعلى إيقاع نغمات موسيقى الروك، يقدم فريق كايروكي، باقة من أغانيه في حفله المقام في العاصمة الجديدة.

ويشارك في الحفل الذي تنظمه منصة "أنغامي"، الفريق الفلسطيني الـ 47 روح، المكون من 4 أفراد ويقدمون الموسيقى الإليكترونية.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل ما بين 1200 و5500 جنيها.

ويقدم المطرب رامي صبري، مجموعة من أغانيه في الحفل المقام في فاميلي بارك لطلبة جامعات القاهرة وعين شمس.

وفي الفترة من الثانية ظهرا، وحتى السادسة مساءا، يقام في المكان نفسه حفل صباحي، ويشارك في إحيائه نجوم أغاني المهرجانات أوكا، ومصطفى عنبة.

وتراوحت أسعار التذاكر بين 407، و507 جنيها.