محمد علي رزق بعد الخروج من كأس العرب: "بروفة للي هيحصل في أمم إفريقيا"

كتب : معتز عباس

07:09 م 09/12/2025

الفنان محمد علي رزق

أعرب الفنان محمد علي رزق عن استياءه من أداء منتخب مصر في بطولة كأس العرب والخروج من دور المجموعات.

وكتب محمد علي رزق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أعتقد دي بروڤة لطيفة جداً للي هيحصل في أمم إفريقيا، ممكن حل جذري، ونبدأ من الناشئين زي أي بلد محترمة بتخطط؟!".

وفشل منتخب مصر في التأهل من دور المجموعات ببطولة كأس العرب، بعد الخسارة أمام الأردن 3/0 والتعادل بهدف لكل فريق أمام الإمارات والكويت، ليحتل المركز الثالث برصيد نقطتين فقط.

شارك الفنان محمد علي رزق شارك في دراما رمضان 2025، بمسلسل ظلم المصطبة من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

محمد علي رزق على فيسبوك

الفنان محمد علي رزق الخروج من كأس العرب محمد علي رزق على فيسبوك منتخب الأردن يفوز على مصر

