محمد علي رزق بعد الخروج من كأس العرب: "بروفة للي هيحصل في أمم إفريقيا"

أعرب الفنان محمد علي رزق عن استياءه من أداء منتخب مصر في بطولة كأس العرب والخروج من دور المجموعات.

وكتب محمد علي رزق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أعتقد دي بروڤة لطيفة جداً للي هيحصل في أمم إفريقيا، ممكن حل جذري، ونبدأ من الناشئين زي أي بلد محترمة بتخطط؟!".

وفشل منتخب مصر في التأهل من دور المجموعات ببطولة كأس العرب، بعد الخسارة أمام الأردن 3/0 والتعادل بهدف لكل فريق أمام الإمارات والكويت، ليحتل المركز الثالث برصيد نقطتين فقط.

شارك الفنان محمد علي رزق شارك في دراما رمضان 2025، بمسلسل ظلم المصطبة من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

