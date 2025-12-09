إعلان

إطلالة أنيقة.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتب : سهيلة أسامة

01:56 م 09/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نادين نسيب نجيم بفستان أسود جرئ
  • عرض 4 صورة
    نادين نسيب نجيم بإطلالة أنيقة
  • عرض 4 صورة
    نادين نجيم في أحدث ظهور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وشاركت الجمهور الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت نادين نجيم بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان أسود ضيق بدون أكمام، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم كان مسلسل "2024" الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضًا:

محمد رمضان يلتقي بوزير الثقافة الفرنسي السابق بعد تكريمه في فرنسا (صور)

إيمي سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة (صورة)

نادين نسيب نجيم إطلالة أنيقة إطلالة نادين نسيب نجيم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب
حالة الطقس.. تقلبات جوية حادة: أمطار وكرات ثلج وتحذير لهذه الفئة