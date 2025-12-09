أول تعليق من منى زكي بعد العرض الخاص لفيلم "الست" في الرياض

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وشاركت الجمهور الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت نادين نجيم بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان أسود ضيق بدون أكمام، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم كان مسلسل "2024" الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

