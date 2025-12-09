إطلالة أنيقة.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
كتب : سهيلة أسامة
كتبت- سهيلة أسامة:
خطفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وشاركت الجمهور الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".
وظهرت نادين نجيم بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان أسود ضيق بدون أكمام، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من متابعيها.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم كان مسلسل "2024" الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.
