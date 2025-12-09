روج الفنان حمزة نمرة لأحدث أعماله الغنائية من ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "أحكي"، مستخدم صورة له بشخصية الفنان محمد هنيدي من فيلم "جاءنا البيان التالي".

ونشر نمرة الصورة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلق: "مبسوطين يا بتوع الشتا؟ زودت لكم أغنية كمان لزوم البرد والنكد، استنّوا الوجه التاني من الألبوم يوم 17 ديسمبر، وجهزوا السحلب والبطاطين".

يذكر أن حمزة نمرة قدم مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي أقيم يوم 4 ديسمبر على خشبة مسرح أبو بكر سالم.

اقرأ أيضًا:

محمد رمضان يلتقي بوزير الثقافة الفرنسي السابق بعد تكريمه في فرنسا (صور)

"اخد هدومي وطردني".. ماذا قالت ريم طارق عن حسن شاكوش قبل الحجز على حساباته البنكية؟

بالصور| هنا شيحة ولبلبة وأحمد داود يشاهدون فيلم القصص بمهرجان البحر الأحمر السينمائي