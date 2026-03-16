طاردت المطرب الشعبي رضا البحراوي شائعات عديدة عقب وفاة والدته في يناير الماضي، وفي مقدمتها اعتزاله الغناء، خاصة بعد عدم مشاركته في تقديم أغاني مسلسلات رمضان 2026، ومنها مسلسل "علي كلاي".

وتحدث المنتج طارق عبد الستار، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، عما يثار قائلاً: "رضا قضى الفترة الماضية في حالة حداد على والدته، رحمها الله، وكان من الصعب عليه تقديم أي أغاني، ولكن ما تردد عن اعتزاله غير صحيح".

عودة رضا البحراوي

وعن موعد عودة المطرب رضا البحراوي إلى نشاطه في ساحة الأغنية، قال : "بدأ رضا البحراوي بالفعل البروفات مع فرقته الموسيقية، وكانت بدايتها أمس الأحد، وهناك خطوات قوية يستعد بها من أجل العودة إلى جمهوره".

وأوضح: "إن شاء الله أول حفل يقدمه رضا البحراوي سيكون في ثالث أيام عيد الفطر".

رسالة رضا البحراوي لوالدته

ونشر رضا البحراوي عبر صفحته في موقع فيسبوك صورة تجمعه مع والدته الراحلة، وكتب: "أمي الغالية... وحشتيني وحشة ما تتوصفش، كل يوم بيمر وأنا حاسس إن في حاجة ناقصة مهما ضحكت. دعواتك كانت أمان، ووجودك كان طمأنينة".

وتابع: "اللهم ارحم أمي رحمةً واسعة، واغفر لها، ونوّر قبرها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، واجمعني بها في مستقر رحمتك يا رب".

وعبر رضا البحراوى فى مواقف عديدة عن خصوصية علاقته بوالدته التي رحلت عن عالمنا يوم 20 يناير الماضي بعد صراع مع المرض؛ وخلال ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة"، قال: "أنا أمي دي هي حياتي كلها ولازم أعدي عليها كل يوم وأنا رايح الشغل".

رضا البحراوي يتحدث عن والدته

وقام رضا البحراوي بطرح أغنية خاصة أهداها إلى والدته، ونشرها عبر حسابه الرسمي في موقع فيسبوك شهر فبراير الماضي، وحملت عنوان "أمي كل حياتي".

وتقول كلمات الأغنية: "أنا بحب أهلي أوي، بس بالذات هي أمي، أمي دي كل حياتي، أمي شافت المر يا عيني ياما عني شالت، مهما زاد الحمل عليها ما جت مرة قالت، سندي وضهري وعزوتي حضني وحناني، دعوتها نوري في سكتي أمي الأمان، أنا بحبك ياما".



أول بروفات رضا البحراوي بعد شائعات الإعتزال



أقرأ ايضا

مسلسل علي كلاي الحلقة ٢٦.. اختطاف سيف وموافقة ميادة الزواج من مختار





الموسيقى التصويرية لمسلسل "عين سحرية" تتصدر استفتاء مصراوي 2026



