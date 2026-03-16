حسام موافى يكشف علاقة بعض الأطعمة بزيادة رعشة اليدين

كتب : داليا الظنيني

07:45 م 16/03/2026

الدكتور حسام موافي

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أسباب رعشة اليدين وعلاقتها ببعض الأمراض، مؤكدًا أن هناك أطعمة معينة قد تزيد من هذه الرعشة لدى بعض المرضى، خاصة مرضى الكبد.

وقال موافي خلال برنامج "رب زدني علمًا" المذاع على قناة "صدى البلد" أن مريض الكبد قد تزداد لديه رعشة اليدين في حال تناول البروتين الحيواني بكميات كبيرة.

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة أن تناول اللحوم أو الكباب أو غيرها من البروتينات الحيوانية قد يؤدي إلى ظهور رعشة واضحة في اليدين لدى مرضى الكبد، وقد يحتاج المريض في بعض الحالات إلى تدخل علاجي سريع للسيطرة على هذه الأعراض.

وأوضح أن هذه الرعشة ترتبط بعدم قدرة الكبد على التعامل مع نواتج تحلل البروتينات بشكل طبيعي.

وتابع موافي أن هناك نوعًا من الرعشة الخفيفة في اليدين قد يكون علامة على الإصابة بمرض الشلل الرعاش، مشيرًا إلى أن هذا المرض لا يقتصر على الرعشة فقط، بل يصاحبه أيضًا ضعف في العضلات يؤثر على الحركة والقدرة على أداء المهام اليومية.

وأشار أستاذ قصر العيني إلى أن من العلامات المميزة لمرض الشلل الرعاش تغير ملامح الوجه وفقدان التعبير، حيث يظهر المريض وكأنه لا يعبر عن مشاعره.

وأوضح أن هذه الحالة تُعرف طبيًا بـ"حالة الوجه المقنع"، وهي من الأعراض المميزة التي تساعد في تشخيص المرض.

وأكد موافي على أهمية التفرقة بين أنواع الرعشة المختلفة، حيث تختلف أسبابها وطرق علاجها.

ودعا المرضى الذين يعانون من رعشة مستمرة في اليدين إلى استشارة الطبيب المختص لتحديد السبب الحقيقي والحصول على العلاج المناسب، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل ضعف العضلات أو تغيرات في الوجه.

حسام موافي شلل الرعاش رعشة اليدين

