أكدت فرق الدفاع المدني بدبي بالإمارات انتهاء حريق خزان الوقود في محيط مطار دبي الدولي، موضحة أن عمليات التبريد تتم حالياً.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي قد أعلن صباح اليوم الاثنين أن فرق الدفاع المدني تعمل على السيطرة على حريق نشب بمحيط مطار دبي، موضحا أن الحريق نشب نتيجة استهداف بطائرة مسيرة.

أفادت حكومة دبي بالإمارات أن حادث الطائرة المسيرة الذي وقع في محيط مطار دبي الدولي نتج عنه إصابة أحد خزانات الوقود.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إنه لم يتم تسجيل أي إصابات.