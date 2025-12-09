كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها صورة من أحدث ظهور لها خلال إحدى المناسبات.

ونشرت إيمي الصورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة وبسيطة، ارتدت فيها جاكيت بدون أكمام مزينًا بأزرار كبيرة.

يُذكر أن إيمي سمير غانم خرجت مؤخرًا عن صمتها للرد على خبيرة موضة انتقدت إحدى إطلالاتها.

وخلال لقائها مع برنامج "ET بالعربي"، علّقت إيمي على الانتقاد قائلة: "بزعل قوي، أنا أصلًا بلبس دايمًا أسود، فاليوم اللي ألبس فيه فوشيا واحدة تقول اللون مش مناسب أبدا".

وتابعت: "مين دي أصلًا؟ وبتنتقد ياسمين صبري، دي قمر، كان رد بيئة الصراحة بس كنت مضطرة أرد، تنتقدني لما أعمل دور مش عاجبك، أو ألبس حاجة غريبة".

اقرأ أيضًا:

"قمر مصري أصيل".. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بجلسة تصوير AI

انطلاق مهرجان القاهرة للفيلم القصير.. 54 فيلمًا عالميًا يتنافسون على 12 جائزة