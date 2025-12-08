إعلان

إيمي سمير غانم ترد على خبيرة موضة سخرت من إطلالتها: "تنتقدني لما أعمل دور مش عاجبك"

كتب- مروان الطيب:

09:10 م 08/12/2025

إيمي سمير غانم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خرجت الفنانة إيمي سمير غانم عن صمتها وردت على خبيرة موضة انتقدت إطلالتها مؤخرا.

وحلت إيمي سمير غانم ضيفة على كاميرا برنامج "ET بالعربي" وعن انتقاد سيدة إحدى إطلالتها قالت: "بزعل قوي، أنا اصلا بلبس دايما أسود، فاليوم اللي ألبس فيه فوشيا، واحدة تقول اللون مش مناسب أبدا".

وتابعت: "مين دي أصلا، وبتنتقد ياسمين صبري، دي قمر، كان رد بيئة الصراحة بس كنت مضطرة أرد، تنتقدني لما أعمل دور مش عاجبك، أو لابسة حاجة غريبة".

آخر مشاركات إيمي سمير غانم في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات إيمي سمير غانم بمسلسل "عقبال عندكوا" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول سها وفادي اللذان يستعدان للزواج، لكنهما يقعان في العديد المشاكل قبل الزفاف، وأثناء محاولتهما لحلها، تتداخل حياتهما مع سبع حكايات حول زيجات انتهت بالفشل، لتجعلهما يعيدان التفكير في خطوة الزواج قبل الوصول لحافة الانفصال

آخر مشاركات إيمي سمير غانم على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات إيمي سمير غانم بمشاركتها كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "روكي الغلابة" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية وتتولى حراسة وتأمين أحد رجال الأعمال الكبار، ويتعرضان سويا للعديد من المواقف الكوميدية المشوقة.

اقرأ أيضا:

الدخول بدون أحذية منها.. أسرة العندليب تدشن موقعا لمنزله وتعلن شروط الزيارة

رمضان 2026.. الصور الأولى من كواليس مسلسل "على قد الحب"

إيمي سمير غانم خبيرة موضة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
وكيل يزن النعيمات يكشف لمصراوي حقيقة عرض الأهلي
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة