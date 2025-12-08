خرجت الفنانة إيمي سمير غانم عن صمتها وردت على خبيرة موضة انتقدت إطلالتها مؤخرا.

وحلت إيمي سمير غانم ضيفة على كاميرا برنامج "ET بالعربي" وعن انتقاد سيدة إحدى إطلالتها قالت: "بزعل قوي، أنا اصلا بلبس دايما أسود، فاليوم اللي ألبس فيه فوشيا، واحدة تقول اللون مش مناسب أبدا".

وتابعت: "مين دي أصلا، وبتنتقد ياسمين صبري، دي قمر، كان رد بيئة الصراحة بس كنت مضطرة أرد، تنتقدني لما أعمل دور مش عاجبك، أو لابسة حاجة غريبة".

آخر مشاركات إيمي سمير غانم في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات إيمي سمير غانم بمسلسل "عقبال عندكوا" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول سها وفادي اللذان يستعدان للزواج، لكنهما يقعان في العديد المشاكل قبل الزفاف، وأثناء محاولتهما لحلها، تتداخل حياتهما مع سبع حكايات حول زيجات انتهت بالفشل، لتجعلهما يعيدان التفكير في خطوة الزواج قبل الوصول لحافة الانفصال

آخر مشاركات إيمي سمير غانم على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات إيمي سمير غانم بمشاركتها كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "روكي الغلابة" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية وتتولى حراسة وتأمين أحد رجال الأعمال الكبار، ويتعرضان سويا للعديد من المواقف الكوميدية المشوقة.

