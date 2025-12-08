إعلان

مي عمر تبرز إطلالتها في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر والجمهور يغازلها (صور)

كتب : هاني صابر

04:48 م 08/12/2025
    الفنانة مي عمر
    إطلالة مي عمر بالسعودية

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من إطلالتها في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

ونشرت مي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من ندوة الأمس في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حوار حول الشغف ورواية القصص وقوة المرأة في السينما".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمال العيون، عسل، قمر يا مي، أحلى واحدة في الدنيا، تحفة".

يذكر أن، مي عمر تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "الست موناليزا" والمقرر عرضه على شاشة MBC مصر، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي.

مي عمر مهرجان البحر الأحمر إطلالة مي عمر

