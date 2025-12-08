جمال العدل: الفن ميراث ومسؤولية ولا أعمل مع ممثل لا يحترم المواعيد

كشف المنتج جمال العدل، عن محطات فارقة في مشواره الفني، وذلك خلال ظهوره في حلقة جديدة من بودكاست "حكاية مدير" مع الإعلامية نهى سعد، حيث تحدث بصراحة عن بداياته، وتأثير شقيقه الراحل سامي العدل عليه، ورؤيته للدراما وصناعة الإنتاج في مصر.

وقال العدل إن جذوره تمتد إلى حي شبرا، وإن رحيل شقيقه الفنان سامي العدل ترك أثرًا عميقًا في نفسه لا يفارقه، مؤكدًا أنه يستعيد ذكراه كل يوم.

وأشار إلى أن تأسيس العدل جروب جاء على يد مدحت العدل، وجمال العدل، وسامي العدل، قبل أن تتوسع المجموعة عبر عدة شركات متخصصة في الإنتاج الإعلامي.

وفي حديثه عن الشخصيات الأكثر تأثيرًا في حياته، أكد إعجابه الشديد بالفنان الراحل أحمد زكي، الذي وصفه بأنه عبقري التقمص والقدرة على التحول، مستشهدًا بأدواره العميقة في تجسيد شخصيات تاريخية مثل السادات وطه حسين.

وتوقف العدل أمام مسلسل "حديث الصباح والمساء" الذي يعتبره أحد أهم أعماله وأكثرها قربًا من قلبه، موضحًا أن العديد من الفنانين تمنوا المشاركة فيه لما حققه من نجاح كبير وبصمة درامية مميزة.

وأكد أن شخصية الفنانة عبلة كامل في العمل تُعد إحدى الشخصيات الأقرب إلى ذائقته الفنية، مشيرًا إلى أن أحداث العمل امتدت عبر 15 عامًا من الدراما المكثفة.

وشدد العدل على أنه لا يقبل التعامل مع ممثل غير ملتزم أو لا يحترم المواعيد، معتبرًا الالتزام جزءًا أصيلًا من احترام المهنة. وأضاف أنه أمضى حياته كلها في المنظومة الإنتاجية من القصة إلى الإخراج والحوار، وأنه يعمل مع فريق من الشباب داخل العدل جروب تم تدريبهم على منهجه الخاص.

وحول قدرة الشركة على الحفاظ على مكانتها وسط منافسة كبيرة، أوضح العدل أنه لا ينشغل بالمكاسب المادية بقدر اهتمامه بتقديم أعمال يفتخر بها أمام أبنائه وأحفاده، أعمال تعيش طويلًا ولا تتآكل مع الزمن.

وكشف أن توسع الشركة جاء ليشمل أبناءه وأبناء أشقائه، بينما فضّل شقيقه محمد العدل العمل بشكل مستقل.

وفي رؤيته لمستقبل الصناعة، أكد أن المنصات الرقمية أصبحت منافسًا قويًا للتلفزيون، مشيرًا إلى أن الجمهور اليوم يتابع المحتوى عبر الهاتف المحمول بشكل أكبر من السابق، وهو ما يدفع صناع الدراما لتطوير أدواتهم وأساليب إنتاجهم.