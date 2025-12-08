لبلبة: المخرج الجديد بيضيف روح وبصمة ويطول عمرك الفني

جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم الاثنين 8 ديسمبر جلسة حوارية للنجمة لبلبة، ضمن فعاليات الدورة الخامسة التي انطلقت يوم الخميس 4 الشهر الجاري.

أدار الجلسة أنطوان خليفة مدير البرنامج العربي والكلاسيكي في المهرجان، وقالت لبلبة عن تحضيرها لأي عمل فني "متعودة اقرأ النص كامل ولو اقتنعت بالرواية، مش مهم يكون دوري من الأول للآخر، المهم أنا طالعة في مكان الناس هتصدقني فيه ولا لأ، والنجاح بتاع ربنا".

وتابعت معلقة على مشاركتها في فيلم جوازة ولا جنازة للمخرجة أميرة دياب: "أنا دايما بخاف لكن لما شفت أميرة وجلسنا مع بعض دقايق قليلة وفهمت هي عايزة مني إيه والفيلم عايز إيه وافقت، لكن مش بخاف اشتغل مع مخرج أو مخرجة في عملهم الأول، أنا اشتغلت مع أستاذ أسامة فوزي وكان فيلمه التاني وخدنا جوايز كتير".

وأضافت "أحلى ما يميز أميرة إنها كانت تعدي علينا كلنا وتدخل ببهجة، هي دمها خفيف ولذيذة وتدخل القلب، فكنا بندخل موقع التصوير مبسوطين، والمخرج الجديد بيضيف لك روح جديدة وبصمة ويطول عمرك الفني".

وأشارت أنها تقوم بنسج قصة للشخصية التي تلعبها للتعرف على من تكون قبل المرحلة التي تقدمها ضمن العمل "بعمل قصة للست دي لوحدي من غير ما اسأل المخرجة، دي كانت إيه، مين هي، شكل أسرتها، ولما بلبس واعمل المكياج بكون لبست الشخصية وبتحول للست دي".

جدير بالذكر أن فيلم جوازة ولا جنازة يعرض ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إخراج أميرة دياب، بطولة نيللي كريم وشريف سلامة.