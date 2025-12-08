رمضان 2026.. الصور الأولى من كواليس مسلسل "على قد الحب"

أعلنت أسرة عبدالحليم حافظ، عن إجراءات جديدة بشأن زيارة منزل العندليب، بعد الأزمة التي أثارتها حول فرض رسوم على الزيارة.

وقامت أسرة العندليب، اليوم الإثنين، بإعادة فتح الصفحة الرسمية لـ منزل العندليب، عبر موقع فيسبوك، بعد إغلاقها في أكتوبر الماضي، ردا على الهجوم الذي تعرضت له، عقب إعلانها فرض رسوم لزيارة المنزل.

وكشفت الأسرة، عن تدشين موقع إلكتروني، حمل اسم "الصفحة الرسمية لمنزل أسطورة الغناء العربي عبدالحليم حافظ"، موضحة أنها تضم صور وتفاصيل رحلة صعوده، إلى جانب معرض صور للمنزل.

وطالبت الأسرة زوار الموقع، بكتابة تعليقات عنه عبر "Google Maps" (خرائط جوجل)، للمساهمة في تسجيل منزل عبدالحليم حافظ في منظمة اليونسكو، كأحد بيوت رموز الفن.

وكشفت أسرة العندليب، عن تحديد يوم 30 مارس 2026، للزيارة في ذكرى وفاة العندليب، مؤكدة أن الزيارة مجانية، على يكون الحجز حصري من خلال الموقع فقط

وجاءت شروط زيارة منزل عبدالحليم حافظ، كالتالي: الزيارة للأفراد، يسمح للفرد بالزيارة مرة واحدة في العام، ولا تزيد مدة الزيارة عن 15 دقيقة.

وطالبت الأسرة الزوار، بالدخول بدون أحذية للمحافظة على نظافة المكان، وعدم لمس المقتنيات، ومنع دخول البلكونة، وغير مسموح بدخول المأكولات، ومنع دخول الأطفال أقل من 5 سنوات.

وشددت عائلة العندليب، على أن التصوير مسموح فقط بالهواتف المحمولة، وأشارت إلى أن الموقع الجديد غير مخصص للصحافة والإعلام.