إعلان

رمضان 2026.. الصور الأولى من كواليس مسلسل "على قد الحب"

كتب : منال الجيوشي

03:34 م 08/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مسلسل على قد الحب (4)
  • عرض 4 صورة
    مسلسل على قد الحب (3)
  • عرض 4 صورة
    مسلسل على قد الحب (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأ صناع عمل مسلسل "على قد الحب" تصوير أولى مشاهده، اليوم الإثنين، وسط أجواء حماسية.

المسلسل يعرض ضمن سباق دراما رمضان المقبل، وهو مكون من 30 حلقة، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد، وإنتاج سالي والي.

"على قد الحب" بطولة: نيللي كريم، شريف سلامة، مها نصار، محمود الليثي، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داود، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، راندا إبراهيم، محمود فايز.

مسلسل على قد الحب مصطفى جمال هاشم خالد سعيد رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
حمزة نمرة: فخور بمصريتي وأتمنى كل الخير للسعودية.. وتركي آل الشيخ يعلق