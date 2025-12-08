بدأ صناع عمل مسلسل "على قد الحب" تصوير أولى مشاهده، اليوم الإثنين، وسط أجواء حماسية.

المسلسل يعرض ضمن سباق دراما رمضان المقبل، وهو مكون من 30 حلقة، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد، وإنتاج سالي والي.

"على قد الحب" بطولة: نيللي كريم، شريف سلامة، مها نصار، محمود الليثي، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داود، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، راندا إبراهيم، محمود فايز.