تصوير- منى الموجي:

قالت النجمة لبلبة إنه من الصعب أن تتحدث عما يميزها، فهذا الأمر متروك للجمهور، وذلك جلال جلسة حوارية نظمها مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن فعاليات دورته الخامسة، وأدارها أنطوان خليفة مدير البرنامج العربي والكلاسيكي، بحضور النجمتين ليلى علوي وإلهام شاهين.

وأضافت لبلبة: "صعب أقول ما يميزني، لكن يمكن ظهوري للجمهور وعمري ٥ سنوات تقريبا، ومغبتش عنهم طوال حياتي وكبرت قدامهم، فكل الناس كانوا يعرفوني".

وتابعت "حبيت الفن ومشفتش حياة غير الحياة دي، مفيش جدار بيني وبين الجمهور أنا بتاعة الجمهور، وتعودت أحب جمهوري ومش ممكن أتعالى عليه".

وشددت لبلبة على أنها تشعر بأن لديها الكثير لتقدمه في عالم الفن "اللي الجمهور شافه كل السنين دي نص قدراتي التمثيلية، وعندي حاجات كتير أقدمها وتليق بسني حاليا".

لبلبة يُعرض لها ضمن فعاليات المهرجان فيلم جوازة ولا جنازة للمخرجة أميرة دياب، بطولة نيللي كريم وشريف سلامة.