أزالت منصة تيك توك أكثر من 2.93 مليون فيديو خلال الربع الثاني من 2025 في مصر، لانتهاكها إرشادات المجتمع، حيث حققت معدل إزالة استباقي بنسبة 99.6%، حيث تم رصد المحتوى المخالف وحذفه قبل أن يبلغ عنه المستخدمون.

كما أظهرت المنصة سرعة استجابة لافتة، حيث تم إزالة 95.8% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة مما يعكس استجابة قوية، بالإضافة إلى إزالة مقاطع الفيديو القصيرة المخالفة، حيث حظرت تيك توك أيضًا 524.17 ألف مضيف بث مباشر وأوقفت نحو 1.189 مليون بثًا مباشرًا لانتهاكهم إرشادات المجتمع.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير كشفت عنه تيك توك عن إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الثاني من عام 2025.

ووفقًا للتقرير، قامت المنصة بإزالة أكثر من 18.99 مليون فيديو مخالفًا لإرشادات المجتمع خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025، في كل من مصر والعراق ولبنان والإمارات والمغرب، مما يعكس عمليات الإشراف على المحتوى والتدقيق التي تنفذها المنصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لترسيخ بيئة رقمية آمنة.

وفيما يتعلق بمحتوى البث المباشرLIVE، واصلت تيك توك تعزيز حمايتها لسلامة المحتوى، حيث أوقفت أكثر من 36.7 مليون بث مباشر مخالف على مستوى العالم خلال الربع الثاني من العام، محققة زيادة بنسبة 93% مقارنة بالربع السابق الذي وصلت خلاله عدد فيديوهات البث المباشر الموقوفة إلى 19 مليون جلسة بث مباشر في مؤشر واضح على تعزيز قدراتها التقنية في اكتشاف المحتوى المخالف بكفاءة وسرعة، دون التأثير على دقة عمليات الإشراف على المحتوى المتقدمة القادرة على رصد المحتوى المخالف بسرعة ودقة.

وفي الربع الثاني من عام 2025 وحده، حظرت تيك توك 1,331,424 من مضيفي البث المباشر، وأوقفت بشكل استباقي أكثر من 2,999,268 بث مباشر في كل من مصر، والإمارات، والعراق، ولبنان، والمغرب.

وفي السعودية، أزالت تيك توك 4,911,695 فيديو في الربع الثاني من عام 2025 بسبب مخالفتها لإرشادات المجتمع.

وقد سجلت السعودية معدل إزالة استباقية بلغ 99.3%، مما يضمن كشف الغالبية العظمى من المحتوى المخالف قبل أن يحتاج المستخدمون للإبلاغ عنه.

بالإضافة إلى ذلك، تمت إزالة 89.3% من المقاطع المخالِفة خلال 24 ساعة، مما يعكس جهود المنصة المستمرة للاستجابة بسرعة للحفاظ على سلامة مجتمع تيك توك.

وفي الإمارات، تمت إزالة 1,050,943 فيديو مخالف لإرشادات المجتمع خلال الربع الثاني من 2025، بمعدل إزالة استباقية بلغ 98.9%، بينما تمت إزالة 95.8% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة.

علاوة على ذلك، حظرت تيك توك 105,985 مضيف بث مباشر وأوقفت 192,482 بثًا مباشرًا كجزء من جهودها المستمرة لفرض سياسات السلامة والحفاظ على نزاهة المنصة.

أما في المغرب، فقد قامت تيك توك بإزالة 721,029 فيديو مخالف خلال الربع الثاني من العام، وبلغ معدل الإزالة الاستباقية 99.2% من المحتوى المخالف، بينما تمت إزالة 96.2% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة.

بالإضافة إلى ذلك، حظرت تيك توك 70,195 مضيف بث مباشر وأوقفت 134,652 بثًا مباشرًا تماشيًا مع التزامها بإنفاذ إرشادات المجتمع وحماية تجربة المنصة.

وسجل العراق إزالة 8,316,646 فيديو بسبب المخالفات خلال نفس الفترة، وبلغ معدل الإزالة الاستباقية 99.5%، مع حذف 92.3% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة.

وعلى صعيد البث المباشر، حظرت تيك توك 589,637 مضيف بث مباشر وأوقفت 1,391,264 بثًا مباشرًا لمخالفتهم إرشادات مجتمع المنصة.

وأزالت تيك توك 1,064,802 فيديو في لبنان في خلال الربع الثاني من عام2025، بنسبة إزالة استباقية بلغت 99.4%.

وتمت إزالة 97.5% من المحتوى المخالف خلال الـ 24 ساعة الأولى وهي النسبة الأعلى في المنطقة، مما يعكس سرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة.

كما حظرت المنصة 41,439 مضيف بث مباشر وأوقفت 91,459 بثًا مباشرًا لانتهاك إرشادات المجتمع، مما يعزز التزامها بالحفاظ على بيئة آمنة ومحترمة.

إنفاذ إرشادات تحقيق الربح من البث المباشر

في الربع الثاني من 2025، اتخذت تيك توك إجراءات شملت التحذيرات وإلغاء تحقيق الربح، على 2,321,813 جلسة بث مباشر، و 1,040,356 من مبدعي البث المباشر LIVE على مستوى العالم لمخالفتهم هذه الإرشادات.

وهذه التحذيرات تساعد في توعية صناع المحتوى إذا كان محتواهم ينتهك الإرشادات حتى يتمكنوا من إجراء التغيير اللازم.

وإذا لم يتم إجراء أي تغييرات، قد يقوم تيك توك بعد ذلك بتعليق إمكانية حصول صانع المحتوى على الأرباح من خلال مزايا تحقيق الربح في البث المباشر.

الاستئناف واسترجاع المحتوى

وأظهرت تيك توك حرصها على تحقيق الشفافية والعدالة من خلال نظام الاستئناف واسترجاع المحتوى، ففي الحالات التي تم قبول الاستئناف فيها، تم إعادة نشر المحتوى المحذوف، وسجل العراق أعلى عدد من حالات الاسترجاع بـ 189,037 فيديو، تليه السعودية بـ 157,249، ومصر بـ 136,171، ثم المغرب بـ 39,503، والإمارات بـ 39,116، ولبنان بـ 22,488.