أكدت الفنانة ريهام عبدالغفور، أنها تعلمت الكثير من ذوي الهمم في ملتقى أولادنا، بعد مشاركتهم معها في فيلم "خريطة رأس السنة".

وحرصت ريهام عبدالغفور، على نشر صور مجموعة من الذين شاركوا معها في الفيلم، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "فيلم خريطة رأس سنة بالنسبة لي كان تجربة أهم وأعمق من مجرد دور أو عمل، اتعرفت على أولادنا ودي كانت أهم حاجة بالنسبة لي في التجربة".

وتابعت: "اتعلمت منهم إن الذكاء العاطفي أهم من أي حاجة تانية، واتمنيت إن الناس كلها تبقي بتتعامل مع بعض زي ما أولادنا بيتعاملوا مع الناس والدنيا بقلبهم وعواطفهم أكتر من أي حاجة تانية".

واختتمت حديثها قائلة: "إن شاء الله الفيلم يعجبكم ونكون قدرنا نقرب من أولادنا، ولنا في الله ظن لايخيب".

وحصد فيلم "خريطة رأس السنة"، على الجائزة التقديرية في مهرجان العالمي Tony Curtis بالمجر ، ونالت ريهام عبد الغفور، تكريماً خاصاً عن دورها المميزة في الفيلم، إذ تؤدي شخصية سيدة تعاني من متلازمة داون.

يذكر أن الفيلم، من المقرر طرحه يوم 24 ديسمبر، في دور العرض، ويشارك في بطولته محمد ممدوح، أسماء أبو اليزيد، هنادي مهنا، ومصطفى أبو سريع، والطفل آسر، والفيلم تأليف يوسف وجدي، إخراج رامي الجندي، وإنتاج أحمد حمدي.