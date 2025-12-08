إعلان

هنا الزاهد بالحجاب وليلى علوي بإطلالة شبابية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : نوران أسامة

12:30 ص 08/12/2025
إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "مصراوي" أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال هذه الفترة:

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها صورة لها بالحجاب أمام الكعبة المشرفة أثناء أدائها مناسك العمرة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

ليلى علوي

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها مجموعة صور من فعاليات مهرجان البحر الأحمر، وظهرت ليلى علوي بإطلالة شبابية وأنيقة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

عصام صاصا وزوجته

احتفل مطرب المهرجانات عصام صاصا بعيد ميلاد زوجته البلوجر جهاد ماهر ونشر الصور عبر حسابه بموقع "إنستجرام وكتب لها: "أغلى وأحلى حاجة في حياتي، ربنا يخليكوا ليا يا نور عيوني ومايحرمنيش منكم أبدًا".

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم صورًا من كواليس أحدث جلسة تصوير لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت ببدلة أنيقة باللون الأسود.

مي كساب

احتفلت الفنانة مي كساب بعيد ميلادها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون اللبني.

آية سليم

تألقت الفنانة آية سليم في أحدث ظهور لها، ونشرت صور الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

أسيل عمران

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران جمهورها أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، صورًا لها أثناء حضورها فعاليات مهرجات البحر الأحمر، وظهرت بإطلالة شبابية أنيقة.

ريهام أيمن

ظهرت الفنانة ريهام أيمن داخل سيارتها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

بسنت شوقي

خطفت الفنانة بسنت شوقي الأنظار في أحدث ظهور لها بصحبة زوجها الفنانة محمد فراج، في مهرجان البحر الأحمر السينمائي وظهرت بفستان أحمر جريء ومثير، ونشرت صورها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

بسنت شوقي ريهام أيمن إلهام شاهين أسيل عمران آية سليم مي كساب مي سليم عصام صاصا وزوجته ليلى علوي هنا الزاهد

