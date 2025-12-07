نادين لبكي: الصدق يميز أفلامي.. و"هلأ لوين" نابع من تجربة شخصية

"عروس في الأبيض".. 10 صور لـ إلهام شاهين بإطلالة ساحرة في مهرجان البحر

منى زكي تنشر صورًا جديدة من عرض فيلم "الست" ونجوم الفن يوجهون لها التهنئة

طرح المطرب مصطفى قمر أغنية جديدة من ألبومه الغنائي "قمر 25" والمقرر طرحه الفترة المقبلة.

تحمل الأغنية اسم مش هاشوفك، من كلمات أحمد سليم وألحان مصطفى قمر وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب، وإخراج كريم عبد الوهاب.

وظهرت زوجة مصطفى قمر لأول مرة في تصوير الكليب، والتي جاءت كلماته كالتالي:

يعني بكرة مش هاشوفك ونقابل بعض تاني تسمعي مني الأغاني اللي فيكي كتبتها

يعني مانتيش راجعة تاني وسايباني للمواجع واللي بينه أعتبره ضايع ولا ماضي وانتهي

لما أروح نفس الأماكن والقي نفسي هناك لوحدي والقي فيا الحزن ساكن مع مين يا حبيبتي

هاحكي لما تيجي قصادي سيرتك وابقي عايز تاني أقابلك أجي جري أحضن في صورتك الحنين يا حبيبتي أبكي

تفاصيل ألبوم قمر 25 للمطرب مصطفى قمر

يذكر أن مصطفى قمر طرح 4 أغاني من ألبومه الغنائي، تحمل اسم "كداب"، "أصل الأيام"، "اللي كبرناه"، "حبيبت".

يشارك في الألبوم نخبة من نجوم الغناء والموسيقى، وهم، مصطفى ناصر الملحن عمرو مصطفى، الموزع كريم عبدالوهاب، المخرج أكرم فاروق، الملحن فارس فهمي، الملحن محمد عبية.

وقرر النجم مصطفى قمر العودة بقوة إلى الساحة الغنائية من خلال خطة طرح جديدة لألبومه قمر 25، حيث أعلن أنه سيطرح مجموعة من الأغاني كل عشرة أيام، والذي يضم 25 أغنية متنوعة يتعاون فيها مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الساحة الفنية.

اقرأ أيضا..

شارك في الدالي والباطنية.. 5 معلومات عن الفنان الراحل سعيد مختار

جمال يوسف ينتهي من تصوير مسلسل "لعبة وقلبت بجد"