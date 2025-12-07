جمال يوسف ينتهي من تصوير مسلسل "لعبة وقلبت بجد"

انتهى الفنان جمال يوسف من تصوير مشاهده في مسلسل "لعبة وقلبت بجد" بطولة الفنان أحمد زاهر.



مسلسل "لعبة وقلبت بجد" قصة محمد عبد العزيز، سيناريو وحوار علاء حسن، هبة رجب، هدير شريف، اخراج حاتم، بطولة ريام كفارنة دنيا المصري، ميرنا نور الدين، جيهان خليل، عابد عنانى، عبد العزيز مخيون، اسلام حافظ، فرح الزاهد، وتأليف محمد جلال، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.



كما يشارك جمال يوسف في أكثر من عمل فني منهم مسلسل اندر ايدج بطولة دنيا سمير غانم ومن تأليف أمين جمال، وإخراج يحيى إسماعيل، يُعرض على منصة شاهد، ويتناول تحديات عالم المراهقات في المرحلة الثانوية.



مسلسل "اندر ايدج" بطولة جيسيكا حسام، جايدا منصور، ريم المصري، وجودي مسعود، وتأليف أمين جمال، وإخراج يحيى إسماعيل، وعدد حلقاته 12 حلقة.



جمال يوسف في مسلسل ولد وبنت وشايب



يذكر أن جمال يوسف شارك مؤخرًا في مسلسل ولد وبنت وشايب، بطولة أشرف عبد الباقي، انتصار، ليلى زاهر، نبيل عيسى، مروان المسلماني، حازم سمير، علاء عرفة، فادي السيد، وأمجد الشاوشي، ومن تأليف محمد بركات، وسيناريو وحوار السيد عبد النبي، وأشرف على كتابة العمل أحمد فوزي صالح.

وجسد شخصية الأب الشرير الذي يأخذ الاموال من أولاده، لتحقيق أهدافه الخاصة يهتم بمصالحه الشخصية فقط ولا يراعي احتياجات أبنائه.

