إعلان

بهذه الطريقة.. مي كساب تحتفل بعيد ميلادها (صور)

كتب : سهيلة أسامة

05:28 م 07/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مي كساب بإطلالة ساحرة في عيد ميلادها (10)
  • عرض 10 صورة
    مي كساب بإطلالة ساحرة في عيد ميلادها (7)
  • عرض 10 صورة
    مي كساب بإطلالة ساحرة في عيد ميلادها (1)
  • عرض 10 صورة
    مي كساب بإطلالة ساحرة في عيد ميلادها (4)
  • عرض 10 صورة
    مي كساب بإطلالة ساحرة في عيد ميلادها (9)
  • عرض 10 صورة
    مي كساب بإطلالة ساحرة في عيد ميلادها
  • عرض 10 صورة
    مي كساب بإطلالة ساحرة في عيد ميلادها (8)
  • عرض 10 صورة
    مي كساب بإطلالة ساحرة في عيد ميلادها (5)
  • عرض 10 صورة
    مي كساب بإطلالة ساحرة في عيد ميلادها (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


شاركت الفنانة مي كساب جمهورها صورًا من جلسة تصوير بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وظهرت مي في الصور مرتدية فستانًا أنيقًا باللون السماوي، وكانت تحمل تورتة عيد الميلاد، ولاقت إعجاب متابعيها.

وانهالت التعليقات بالتهنئة، ومنها: "بتصغري"، "كل سنة وإنتي طيبة يا مي"، "أحلى مي"، "مش معقول بتصغري مش بتكبري".

يُذكر أن مي كساب تستعد لعرض مسلسلها الجديد "اللعبة - الجزء الخامس" الذي يشارك في بطولته كل من شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، وأوتاكا.

اقرأ أيضًا:
حجاب على فستان مكشوف.. أجرأ إطلالات بسمة بوسيل عام 2025

مي عمر: اكتشفت مع أول أدواري إني مش مكسوفة من الكاميرا

مي كساب عيد ميلادها إطلالة أنيقة جلسة تصوير

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعطل استمارة "الإعدادية" يربك الطلاب.. وأولياء الأمور يطالبون بتدخل عاجل
ما هي شروط وموانع الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟