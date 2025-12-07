

شاركت الفنانة مي كساب جمهورها صورًا من جلسة تصوير بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وظهرت مي في الصور مرتدية فستانًا أنيقًا باللون السماوي، وكانت تحمل تورتة عيد الميلاد، ولاقت إعجاب متابعيها.



وانهالت التعليقات بالتهنئة، ومنها: "بتصغري"، "كل سنة وإنتي طيبة يا مي"، "أحلى مي"، "مش معقول بتصغري مش بتكبري".

يُذكر أن مي كساب تستعد لعرض مسلسلها الجديد "اللعبة - الجزء الخامس" الذي يشارك في بطولته كل من شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، وأوتاكا.



اقرأ أيضًا:

حجاب على فستان مكشوف.. أجرأ إطلالات بسمة بوسيل عام 2025





مي عمر: اكتشفت مع أول أدواري إني مش مكسوفة من الكاميرا



