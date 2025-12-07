إعلان

هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة (صورة)

كتب : سهيلة أسامة

04:29 م 07/12/2025

الفنانة هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها صورة لها أمام الكعبة المشرفة أثناء أدائها مناسك العمرة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت هنا في الصورة التي نشرتها من خلال خاصية "القصص القصيرة"، مرتدية الحجاب.

يُذكر أن الفنانة هنا الزاهد حضرت حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة بالمملكة العربية السعودية.

وكشفت الزاهد خلال لقاء لها مع قناة "إم بي سي مصر" أنها ستحضر الافتتاح فقط، قائلة: "هحضر الافتتاح وهرجع مصر على طول، ومش هكمل في المهرجان عشان عندي شغل".

