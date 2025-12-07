تصوير- منى الموجي:

قالت الفنانة مي عمر إن عند تقديمها لشخصية مميزة، تظل مرتبطة بها بعد انتهاء التصوير، مثلما حدث مع دور نعمة الأفوكاتو، إذ لم تستطع الخروج منها، وظلت تفكر فيها لفترة وتتساءل هل ستنجح في تقديم شخصية إش إش.

وتابعت مي في جلسة حوارية أقيمت اليوم الأحد ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي: "أميل لمناقشة مشاكل نسائية، والقضايا اللي بحب أناقشها فيها مشاعر ست، حتى لو من بيئة ومجتمع مختلف، ده النوع اللي بحبه دائما".

وأضافت "عندنا مشكلة كبيرة جدا، أنا آسفة، النقاد لو العمل نجح جماهيريا بيعتبروه كده مش عمل فني، وأنا بسأل هل مينفعش أقدم عمل فني وجماهيري في نفس الوقت، الجمهور بيفهم جدا وبيختار جدا، وكممثلة لو هختار بين حاجتين النقاد أو الجمهور، هختار الجمهور، لأنه الأهم من أي حد، المهم أكون مستمتعة بالعمل اللي بعمله ولو عجب الجمهور ده هيزودني جدا، تعرضت لكثير من الانتقادات في بداية المشوار وكان دائما الجمهور في ضهري".

وأكدت أن أهم أعمال في مشوارها الفني، قدمتها مع المخرج محمد سامي "واكتر أعمال نجحت كانت معاه".

جدير بالذكر أن الجلسة الحوارية شهدت حضور المخرج محمد سامي، الفنانة بسنت شوقي، الدكتور خالد عبدالجليل، وعدد كبير من محبي وجمهور مي عمر.

وتشارك مي عمر في رمضان 2026 بمسلسل الست موناليزا بعد نجاحها في رمضان الماضي بمسلسل إش إش.