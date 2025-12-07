شارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره صورة جمعتْه بوالده الفنان فاروق فلوكس أثناء تأديتهم مناسك العمرة.

ونشر أحمد مقطع فيديو عبر حسابه، ظهر فيه هو ووالده على كرسي متحرك وهم يؤدون مناسك العمرة، وعلق قائلاً: "الحمد لله رب العالمين".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان أحمد فلوكس السينمائية كانت في فيلم "الممر" الذي عُرض عام 2019، من إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن مثل أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، ومحمد فراج وغيرهم.

