حرص السيناريست والمخرج خالد دياب، على تأكيد دعمه لنجم منتخب مصر وفريق ليفربول اللاعب محمد صلاح، بعد الأزمة التي يواجهها مع مدرب فريقه.



وكتب خالد دياب، عبر صفحته في موقع فيسبوك: "كل الحب و الدعم لـ محمد صلاح أسطورة مصر والعالم".

ويواجه نجم منتخب مصر وجناح فريق ليفربول اللاعب محمد صلاح، أزمة مع مدرب الفريق إرني سلوت، بعد جلوسه على دكة البدلاء في مباراة فريقه أمام ليدز يونايتد، وهي المباراة الثالثة على التوالي التي تشهد خروجه من القائمة الرئيسية.

وأعرب محمد صلاح، عن غضبه في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية، وقال: "أشعر بخيبة أمل شديدة، لا أعرف لماذا أجلس على مقاعد البدلاء، أشعر وكأن النادي يتجاهلني، هذا ما أشعر به".

يذكر أن خالد دياب، شارك في الكتابة مع شقيقته شيرين، وتولى إخراج مسلسل "أشغال شقة"، والجزء الثاني منه "أشغال شقة جدا"، وتصدر العمل قوائم الأعلى مشاهدة في شهر رمضان الماضي.