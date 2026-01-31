هاني مهنا يكشف سر خلافه مع ذكرى بعد زواجها من أيمن السويدي -(فيديو)

كتب– أحمد العش:

كشف الموسيقار هاني مهنا، عن تفاصيل علاقته بالفنانة ذكرى والخلاف الذي نشب بعد زواجها من أيمن السويدي، وكشف أسرارًا حول السبب الرئيسي وراء التوتر بينهما.



وأوضح "مهنا"، خلال استضافته في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر، أن كل تجربة فنية تمر بها الفنانة تكون مميزة، فيها الموسيقى والإحساس، مشيرًا إلى أن ذكرى كانت من الأصوات النادرة التي لن تتكرر.

وتابع الموسيقار قائلًا :"لو عاشت كانت هتفضل عملاقة ونجمة إلى أبد الدهر.. إحنا اتحرمنا منها بدري"، مضيفًا أن قدراتها الحقيقية لم تظهر للجمهور بشكل كامل، قائلًا:"كل ما سمعنا من ذكرى ده مش هو ده ذكرى، ذكرى أقوى من كده بكتير وحساسة عن كده بكتير قوي".

وتحدث الموسيقار عن قربه من ذكرى، مؤكدًا أنه كان يتمنى معرفة علاقتها قبل زواجها من أيمن السويدي لمنعها من أخذ هذا القرار، قائلًا: "التركيبة مش صح، أيمن تركيبته معاها الفنية متركبش مع بعض، فعشان كده كنت خايف على إن العلاقة تدمر، واللي خفت منه حصل .. وربنا يرحمهم هما الاتنين".



وكشف هاني مهنا السبب الأساسي للخلاف بين ذكرى وزوجها، وهو رغبتها في الإنجاب بينما لم يكن قادرًا على ذلك لأنه كان عقيمًا، مشيرًا إلى أن هذا التنافر سبب مشكلات لم تحل قبل وفاتها، قائلًا: "حصل نقاش بينهم وعرفت بعده.. وبعد النقاش دا حصل نقاش تاني بينهم حصل الموت فيه للأسف.. ربنا يرحمهم يا رب ويحسن إليهم".







اقرأ أيضًا:

أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم



