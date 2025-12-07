"دولة التلاوة" يُكرم الشيخ طه الفشني في حضور نجله

كرّم برنامج "دولة التلاوة" الراحل الشيخ طه الفشني، أحد عمالقة الإنشاد الديني والابتهالات، وذلك في حضور نجله المستشار زين طه الفشني.

الشيخ الفشني ولد عام 1900 في مدينة الفشن بمحافظة بني سويف، حيث لاحظ والده تاجر الأقمشة جمال صوته المبكر.

بعد إتمام الشيخ طه الفشني الـ19 من عمره، سافر إلى القاهرة والتحق بمدرسة دار العلوم، ثم عاد إلى بلده لاحقًا قبل أن يعود مرة أخرى للالتحاق بالأزهر الشريف.

ذاع صيته سريعًا في عالم التواشيح والابتهالات الدينية، لدرجة أن مسجد سيدنا الحسين أصبح بيته الثاني وتوافد المصلون خصيصًا لسماع صوته الذي وُصف بأنه "يسحر القلوب".

في عام 1937 تم اعتماد الشيخ طه الفشني رسميًا في الإذاعة المصرية، ليحصل على لقب "كروان الإذاعة".

المحنة الصحية التي مر بها الشيخ عام 1948 عندما أصيب بمرض غامض أفقدَه القدرة على الكلام، لكن صوتَه عاد إليه بأعجوبة أثناء زيارة للمسجد النبوي الشريف بعد أدائه فريضة الحج.