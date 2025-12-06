جدة- منى الموجي:

شهد فيلم فلسطين 36 المعروض ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في جدة بالمملكة العربية السعودية، حضور النجمتين ليلى علوي وإلهام شاهين.

وظهرت كل من إلهام شاهين وليلى علوي بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء قبل عرض الفيلم، والتقطا الصور التذكارية.

إلهام شاهين أبدت إعجابها بفيلم فلسطين 36 عقب مشاهدتها له، ووجهت التحية للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام "فيلم أكثر من رائع ومؤثر جدا، ربنا مع فلسطين وشعبها، وقلوبنا معاهم، وربنا يعيد الحق لأصحابه".

مهرجان البحر الأحمر السينمائي انطلقت فعاليات دورته الخامسة مساء يوم الخميس 4 ديسمبر، وسط تواجد عدد كبير من نجوم وصناع الفن من مختلف أنحاء العالم.