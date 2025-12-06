تحدثت النجمة منى زكي عن كواليس تجسيدها شخصية أم كلثوم بفيلم "الست" المقرر عرضه بالسينمات يوم 10 ديسمبر الجاري.

وعن تفاصيل تجسيدها للشخصية قالت: "كنت بحاول أمسك أحاسيس كل مرحلة لأن كنت حاسة ان الأحاسيس دي هي اللي هتطلع الشخصية مش إني أقلد، كان على مدار سنة و3 شهور باخد تدريبات إلقاء حتى وأنا بتكلم أتكلم بصوت مش بتاعي وطبقة مختلفة، واحنا أصغر كان صوتنا غير وكل ما بنكبر صوتنا بيختلف كلنا كبني ادمين".

وتابعت: "وكنت باخد دروس في كده ودروس في التمثيل وحتى شكل جسمي يبقى عامل ازاي وكنت باجي في نص السنة و 3 شهور بيجيلي احباط وأقول للأستاذ مروان حامد انا مش بوصل لحاجة انا اسفة مش هعرف اعمل حاجة، ويقولي هي خطوات صغيرة مش هتحسيها دلوقتي وكان عنده حق، وكنت أقول لنفسي انا اتحسنت في الحته دي، محتاجة اشتغل على الحتة دي وكان عنده حق خطوات صغيرة بس بتوصلك لحاجة في الاخر".

كواليس فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

أعمال تنتظر عرضها منى زكي قريبا

تشارك الفنانة زكي الفنان محمد هنيدي بطولة فيلم "الجواهرجي" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته.

اقرأ أيضا:

بعد رفع منع عرضه.. موعد طرح فيلم "الملحد" بالسينمات

ماذا قالت إلهام شاهين عن فيلم "العملاق" بعد عرضه بمهرجان البحر الأحمر؟ (صور)