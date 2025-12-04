ياسمين صبري من السعودية: "البحر الأحمر بيديني فرصة أعمل عمرة"
كتب : هاني صابر
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
حضرت الفنانة ياسمين صبري، حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة بالمملكة العربية السعودية.
وقالت ياسمين صبري خلال لقائها على إم بي سي مصر": "بكون سعيدة بوجودي في جدة وبحب أهلها وبرتاح نفسيا بوجودي فيها".
وأضافت: "ومهرجان البحر الأحمر بيديني فرصة اني أعمل عمرة، ومتحمسة جدا للأفلام الموجودة بالمهرجان، والسعودية أتاحت فرصة لأي إنسان بيفكر في الفن سواء موسيقى أو تمثيل أو غيره".