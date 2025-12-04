إعلان

ياسمين صبري من السعودية: "البحر الأحمر بيديني فرصة أعمل عمرة"

كتب : هاني صابر

08:30 م 04/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الفنانة ياسمين صبري
  • عرض 6 صورة
    ياسمين صبري بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 6 صورة
    ياسمين صبري تتألق على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر (7)
  • عرض 6 صورة
    ياسمين صبري تتألق على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر (6)
  • عرض 6 صورة
    ياسمين صبري تتألق على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حضرت الفنانة ياسمين صبري، حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت ياسمين صبري خلال لقائها على إم بي سي مصر": "بكون سعيدة بوجودي في جدة وبحب أهلها وبرتاح نفسيا بوجودي فيها".

وأضافت: "ومهرجان البحر الأحمر بيديني فرصة اني أعمل عمرة، ومتحمسة جدا للأفلام الموجودة بالمهرجان، والسعودية أتاحت فرصة لأي إنسان بيفكر في الفن سواء موسيقى أو تمثيل أو غيره".

ياسمين صبري مهرجان البحر الأحمر السينمائي السعودية جدة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان