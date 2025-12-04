ياسمين صبري من السعودية: "البحر الأحمر بيديني فرصة أعمل عمرة"

مايكل كين على كرسي متحرك وجولييت بينوش تحاول ألا تبكي.. تكريم 4 نجوم بافتتاح

في افتتاح البحر الأحمر السينمائي.. ماذا طلب شون بيكر من چولييت بينوش؟

حضرت الفنانة ياسمين صبري، حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت ياسمين صبري خلال لقائها على إم بي سي مصر": "بكون سعيدة بوجودي في جدة وبحب أهلها وبرتاح نفسيا بوجودي فيها".

وأضافت: "ومهرجان البحر الأحمر بيديني فرصة اني أعمل عمرة، ومتحمسة جدا للأفلام الموجودة بالمهرجان، والسعودية أتاحت فرصة لأي إنسان بيفكر في الفن سواء موسيقى أو تمثيل أو غيره".