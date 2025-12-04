رزان جمال من مهرجان البحر الأحمر: جاهزة لموسم تاني من "ما وراء الطبيعة"

محمد سامي عن تعاون مي عمر مع مخرج غيره: أنا جوزها مش أبوها

حضرت الفنانة رزان جمال، حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت رزان خلال لقائها على "إم بي سي مصر":"أنا جاهزة لموسم تاني منه من مسلسل ما وراء الطبيعة".

وأضافت: "عمرو سلامة أعطاني فرصة كبيرة في حياتي بالمسلسل ده، وفتح لي الأبواب واتبسطت كتير بهذه التجربة".

مسلسل"ما وراء الطبيعة"بطولة أحمد أمين الذي يجسد دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت"، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل، وإخراج عمرو سلامة.