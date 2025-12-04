جدة- منى الموجي:

وصلت قبل قليل الفنانة ياسمين صبري لحفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وتألقت على السجادة الحمراء، وحرص الجمهور على التقاط الصور التذكارية معها.

وقالت ياسمين على هامش حضورها الحفل "بكون سعيدة وأنا في جدة وبتريحني نفسيا، وتتيح لي أعمل عمرة في كل مرة، وسعيدة بوجودي في المهرجان ومتحمسة للأفلام الموجودة في الدورة الخامسة".

جدير بالذكر أن حفل الافتتاح يشهد حضور عدد كبير من النجوم، بينهم: مي عمر، محمد سامي، ليلى علوي، إلهام شاهين، محمد فراج، ديلان دينيز، سركان شاي أوغلو، كوين لطيفة، يسري نصر الله، رشيد بوشارب، رزان جمال، مرام علي، أمير المصري، علي جابر.