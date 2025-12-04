محمد سامي عن تعاون مي عمر مع مخرج غيره: أنا جوزها مش أبوها

جدة- منى الموجي:

وصل قبل قليل النجم محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي، حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقام في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتحدثت بسنت عن تحضيرها لأعمالها الجديدة، إذ تقدم مسلسل الريس مع النجم عمرو سعد، ومسلسل الكينج مع النجم محمد إمام، ومن المقرر عرضهما في رمضان 2026.

كما أعرب فراج عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل ورد وشوكولاتة، والذي لعب بطولته أمام النجمة زينة.

جدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي تقام دورته الخامسة في الفترة من 4 حتى 13 ديسمبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم العالم، ويشهد حفل الافتتاح اليوم عرض فيلم العملاق بطولة أمير المصري، إخراج روان أثالي.