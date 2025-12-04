في ذكرى رحيله.. "واحد من الناس" يبعث سيرة عمار الشريعي من جديد على قناة

خطفت الفنانة عبير صبري الأنظار، من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت الصور إعجابًا واسعًا من متابعيها.

ونشرت عبير الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون البني.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت أبرز التعليقات: "الصمت في حرم الجمال جمال"، "منورة دايمًا يا غالية"، "القمر"، "منورة يا بيرو"، "الأناقة والكاريزما".

يذكر أن الفنانة عبير صبري كانت قد تصدرت التريند خلال الأيام الماضية بعد تعليقها على اعتذار شقيقتها الإعلامية مروة صبري لدينا الشربيني.

وقالت عبير خلال لقائها في برنامج "عرب وود": "أنا في الأول والآخر في ضهر أختي وجنبها دايمًا، مش هتكلم عن أي حاجة، هي مروة ترد، أنا مردش. هي في الآخر مذيعة شاطرة وناجحة وجميلة ومحبوبة وليها جمهور كبير، وأنا أول جمهورها".

