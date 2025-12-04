في ذكرى رحيله.. "واحد من الناس" يبعث سيرة عمار الشريعي من جديد على قناة

وجه الملحن فارس فهمي، تهديد قوي، إلى المطرب عمر كمال، بعد تعاونهما في "الشيلة كاملة".



وأعرب فارس فهمي، عن غضبه من عمر كمال، بعد تجاهل المطرب ذكر اسم الملحن، خلال حفل توزيع جوائز MEMA.



وقال فارس في مقطع فيديو نشره عبر صفحته في موقع فيسبوك: "رسالة للنجم عمركمال أنا لما اتكلمت عن أغنية (الشيلة كاملة)، وهاجمت حمزة نمرة، إنت سبق وهددتني إنكهتشيل م الالبوم الأغنيتين بتوعي (الشيلة كاملة) ، و(تهون عليا)، من ألبومك".



وتابع: "ولما إنت نزلت الجزء الأول من أغاني ألبومك، الناس قعدت تقول لك الحمد لله أن محمد فؤاد، ما غناش الأغاني دي، وكلهم حطوا عليك، فاستعنت ب فارس فهمي، وطلعت بكارت (الشيلة كاملة)، وبفضل الله سبحانه وتعالى كسرت الدنيا، وأنا قلت الكلام ده قبلها بيومين".



وأضاف فارس فهمي: "انا بقى عايزك ترجع تاني للتهديد بتاعك، ولما تنزل الجزء الثاني من ألبومك شيل الأغاني بتاعتنا، ووريني الناس اللي إنت حافظ أساميهم زي اسمك هيعملوا لك إيه".