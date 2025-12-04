إعلان

تعرف على موعد حفلات مصطفى قمر في واشنطن (فيديو)

كتب : نوران أسامة

12:03 م 04/12/2025

مصطفى قمر

أعلن الفنان مصطفى قمر استعداده لإحياء سلسلة من الحفلات في واشنطن بالولايات المتحدة، تبدأ من يوم 8 يناير المقبل.

ونشر "قمر" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قال فيه: "جمهوري اللي في أمريكا اللي واحشني جدًا جدًا، هشوفكوا إن شاء الله قريب، أول حفلة ليا في واشنطن يوم 8 يناير احتفالًا بالألبوم الجديد، عامل شوية أغاني حلوة أوي، وهنغني أغاني قديمة وجديدة".

يذكر أن الفنان مصطفى قمر بدأ طرح أغاني ألبومه الجديد "قمر 25"، ومن بينها أغنية "حبيت"، و"أصل الأيام"، و"اللي كبرناه"، و"كداب"، ويضم الألبوم 25 أغنية يتعاون فيها مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين.



