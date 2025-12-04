زينة تنشر صورا من كواليس ظهورها مع لميس الحديدي في "الصورة"

حسم الفنان اللبناني فريد بوسعيد "نقيب نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان"، الجدل المثار حول إقامة المطربة الكبيرة فيروز في إحدى شقق الإسكان.

وتحدث فريد بو سعيد لـ "مصراوي"، عن الجدل المثار، وأجاب على سؤال أين تقيم فيروز؟.

وقال بو سعيد: "ما يثار عن إقامة السيدة فيروز، في شقة تابعة للإسكان، عار تماما من الصحة".

وتابع: "الفنانة الكبيرة، لم تغادر مقر إقامتها الذي تقيم به منذ سنوات، وهي الفيلا الخاصة بها، في منطقة الرابية بالقرب من أنطلياس في جبل لبنان شمال بيروت".

وأوضح: "وهي الفيلا التي زارها بها الرئيس الفرنسي ماكرون، منذ 5 سنوات، وهي تتألف من 3 طوابق، تزينها الأشجار، ولها طابعي كلاسيكي".

ونفى منظم الحفلات اللبناني يوسف دندش، في تصريح لـ"مصراوي"، ما تردد عن إفلاس السيدة فيروز ماليا، ووصفه بالشائعات السخيفة، موضحا أنها قادرة على تحمل مصاريف 50 بيت، من عائدات حقوق استغلال أعمالها عبر جمعية المؤلفين والملحنين في باريس.