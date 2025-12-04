زينة تنشر صورا من كواليس ظهورها مع لميس الحديدي في "الصورة"

خطفت الفنانة فرح الزاهد، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت فرح الزاهد، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "اجمل فروحة، فيكي شبه من فيروز، ما شاء الله، قمر يا فرح، أحلى فنانة".

وكانت آخر أعمال فرح الزاهد مسلسل "لينك" وشاركها البطولة سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، غادة طلعت، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.