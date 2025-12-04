إعلان

أحدث ظهور لـ فرح الزاهد.. والجمهور: "فيكي شبه من فيروز" (صور)

كتب : هاني صابر

10:00 ص 04/12/2025
    فرح الزاهد بإطلالة جريئة
    فرح الزاهد تخطف الانظار
    فرح الزاهد
    احدث ظهور لـ فرح الزاهد
    إطلالة فرح الزاهد

خطفت الفنانة فرح الزاهد، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت فرح الزاهد، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "اجمل فروحة، فيكي شبه من فيروز، ما شاء الله، قمر يا فرح، أحلى فنانة".

وكانت آخر أعمال فرح الزاهد مسلسل "لينك" وشاركها البطولة سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، غادة طلعت، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

