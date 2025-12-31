أنغام تهنئ جمهورها بالعام الجديد: "إن شاء الله تبقى ليلة حلوة ومتتنسيش"

أنغام تتألق في غناء "حالة خاصة" بحفلها في السعودية

أحيت الفنانة أنغام حفلاً غنائياً ضخماً على أحد مسارح المملكة العربية السعودية في ليلة رأس السنة، بقيادة الموسيقار هاني فرحات، المذاع على قناة "ام بي سي مصر".

ووجهت أنغام رسالة تهنئة لجمهورها في الحفل الغنائي بمناسبة العام الجديد: "كل سنة وأنتم طيبين، شرفتونا، وإن شاء الله تبقى ليلة حلوة وليلة متتنسيش.. أهلا وسهلا بيكم".

قدمت انغام باقة مختارة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة. تميز الحفل بأداء صوتي متمكن وإحساس عالٍ، نجحت من خلاله في إمتاع الحاضرين بأغانيها.

شهد الحفل حالة من التلاحم الفريد بين أنغام وجمهورها، وكان المكان يضج بـ تصفيق حاد ومستمر يعكس مدى إعجاب الجمهور بالأداء.