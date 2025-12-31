إعلان

أنغام تهنئ جمهورها بالعام الجديد: "إن شاء الله تبقى ليلة حلوة ومتتنسيش"

كتب : معتز عباس

10:29 م 31/12/2025 تعديل في 11:07 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    دخول مبهر لانغام في حفلها بالسعوديتة
  • عرض 5 صورة
    انغام تبهر جمهورها بغنائها
  • عرض 5 صورة
    انغام في حفلها الغنائي
  • عرض 5 صورة
    حفل انغام في السعودية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحيت الفنانة أنغام حفلاً غنائياً ضخماً على أحد مسارح المملكة العربية السعودية في ليلة رأس السنة، بقيادة الموسيقار هاني فرحات، المذاع على قناة "ام بي سي مصر".

ووجهت أنغام رسالة تهنئة لجمهورها في الحفل الغنائي بمناسبة العام الجديد: "كل سنة وأنتم طيبين، شرفتونا، وإن شاء الله تبقى ليلة حلوة وليلة متتنسيش.. أهلا وسهلا بيكم".

قدمت انغام باقة مختارة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة. تميز الحفل بأداء صوتي متمكن وإحساس عالٍ، نجحت من خلاله في إمتاع الحاضرين بأغانيها.

شهد الحفل حالة من التلاحم الفريد بين أنغام وجمهورها، وكان المكان يضج بـ تصفيق حاد ومستمر يعكس مدى إعجاب الجمهور بالأداء.

أنغام تهنئ جمهورها بالعام الجديد الفنانة أنغام حفل أنغام بالسعودية حفل أنغام على قناة ام بي سي مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"